Смартфон-раскладушку Samsung Galaxy Z Flip 4 показали на качественном рендере за три дня анонса

Инсайдер Роланд Квандт (Roland Quandt) опубликовал в Twitter новое изображение Samsung Galaxy Z Flip 4. Картинка, судя по всему, официальная, но премьера телефона состоится только через три дня.





Инсайдеры уже неоднократно отмечали, что Galaxy Z Flip 4 в плане дизайна не сильно отличается от модели нынешнего поколения. Не ждут революции и в плане технических параметров – главным новшеством станет SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, а вот датчики камер, судя по всему, останутся 12-мегапиксельными. Вместе с тем, ожидается, что емкость аккумулятора увеличится до 3700 мА·ч.

Роланд Квандт – известный информатор. Ранее он полностью рассекретил экшн-камеры GoPro 9 Black и GoPro 10 Black до их анонса, а также назвал их точную стоимость.