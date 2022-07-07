Смартфон дешевле 400 долларов, который заставит флагманы Apple и Samsung «глотать пыль». Infinix Zero Ultra со 180-ваттной зарядкой выйдет в конце года

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Компания Infinix готовится представить ближе к концу года новый флагманский смартфон Zero Ultra, который должен стать старшим во всей линейке производителя.



Zero 5G

Ожидается, что именно эта модель получит недавно анонсированную технологию быстрой зарядки 180W Thunder Charge мощностью 180 Вт. Напомним, аккумулятор ёмкостью 4500 мА•ч такая технология позволит зарядить наполовину всего за 4 минуты. Столь мощной зарядки пока нет ни у кого другого, и уж тем более ничего подобного не предлагают флагманы Apple, Samsung и Google.

Zero Ultra, согласно данным источника, получит 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти. В Индии он будет стоить в 315-380 долларов, к тому же он выйдет и на глобальный рынок.

Других данных пока нет, да и рановато пока для слухов, учитывая запуск в конце года. Но кое-что всё же можно отметить. На данный момент самой дорогой моделью компании является Zero 5G с ценой 250 долларов. Этот аппарат основан на SoC Dimensity 900 и предлагает 120-герцевый экран. Таким образом, Zero Ultra должен быть лучше либо как минимум не хуже.