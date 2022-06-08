«Служу России!»: итальянский дирижер на весь мир признался в любви к РФ со сцены международного фестиваля

Итальянский дирижер Фабио Мастранджело публично признался в любви к России со сцены Международного фестиваля классической музыки «Кантата».
В ходе гала-концерта II Международного фестиваля классической музыки «Кантата», который проходил в Калининграде с 1 по 6 июня, главный дирижер и худрук симфонического оркестра театра «Мюзик-Холл» Фабио Мастранджело выступил со сцены с эмоциональной речью.
«Прежде всего, я хочу сказать от сердца: “Служу России”. Вы можете только представить, начались звонки из Италии, из Америки: “Ну что? Ты возвращаешься?” Говорю: “Куда?” Я сказал, что, конечно, я в России, моя семья в России, мои дети родились в России. У меня много работы в России. Люблю эту страну и люблю вас. Спасибо за этот фестиваль. Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура на первом месте», — сказал Мастранджело.
Ранее итальянский дирижер заявил, что русский — это тот, кто чувствует себя русским в душе. Когда он попал в Россию, у него возникло большое желание стать гражданином РФ. По словам Мастранджело, он давно доказал, что является более русским, чем многие, кто здесь родился.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, однако часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались шоумен Максим Галкин с супругой Аллой Пугачевой, Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.