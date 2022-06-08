«Служу России!»: итальянский дирижер на весь мир признался в любви к РФ со сцены международного фестиваля

«Прежде всего, я хочу сказать от сердца: “Служу России”. Вы можете только представить, начались звонки из Италии, из Америки: “Ну что? Ты возвращаешься?” Говорю: “Куда?” Я сказал, что, конечно, я в России, моя семья в России, мои дети родились в России. У меня много работы в России. Люблю эту страну и люблю вас. Спасибо за этот фестиваль. Спасибо за то, что Россия сегодня является первой страной в мире, где еще до сих пор культура на первом месте», — сказал Мастранджело.