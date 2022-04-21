    В тренде

    Службы Германии начали выселять афганских беженцев ради заселения украинцев

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Службы Германии начали выселять афганских беженцев ради заселения украинцев

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    Bernd Wüstneck/dpa/Global Look Press

    Афганским беженцам в Германии приходится освобождать свои
    квартиры, чтобы могли заселиться украинцы.

    Сотни вынужденных переселенцев из Украины ежедневно
    прибывают в Берлин. Социальные работники в Германии начали выселять афганских
    беженцев из квартир, чтобы предоставить жилье прибывшим, сообщает зарубежное
    издание Foreign Policy.

    Европейцы начали жаловаться на приехавших с Украины беженцев.
    Местное население проявляет заботу о переселенцах, но зачастую встречают только
    хамское отношение, вместо благодарности.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »