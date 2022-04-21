Службы Германии начали выселять афганских беженцев ради заселения украинцев

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Афганским беженцам в Германии приходится освобождать свои
квартиры, чтобы могли заселиться украинцы.
Сотни вынужденных переселенцев из Украины ежедневно
прибывают в Берлин. Социальные работники в Германии начали выселять афганских
беженцев из квартир, чтобы предоставить жилье прибывшим, сообщает зарубежное
издание Foreign Policy.
Европейцы начали жаловаться на приехавших с Украины беженцев.
Местное население проявляет заботу о переселенцах, но зачастую встречают только
хамское отношение, вместо благодарности.
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