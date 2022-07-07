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Слуцкий: Путину понравилась идея увековечить память Жириновского

Слуцкий: Путину понравилась идея увековечить память Жириновского
Агентство «Москва»

Президент России Владимир Путин положительно отнесся к инициативе увековечивания памяти Владимира Жириновского. Об этом сообщил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 76-м году жизни. В середине мая большинством голосов главой фракции был избран Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Конечно», — ответил председатель ЛДПР на вопрос о поддержке президентом инициативы.

По данным Argumenti.ru, глава государства ранее отмечал, что Жириновский был человеком, который искренне стремился внести вклад в решение важнейших задач страны. По его словам, политик был ярым патриотом, который до последнего отстаивал свою позицию, пишет URA.RU.

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