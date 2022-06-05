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Слуцкий призвал привлечь к ответственности обстрелявших Донецк преступников

Слуцкий призвал привлечь к ответственности обстрелявших Донецк преступников
Агентство «Москва»

Всех военных преступников нужно привлечь к ответственности, в том числе за обстрел Донецка. Об этом ТАСС заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

По словам депутата Госдумы, украинские силовики продолжают обстреливать Донецк даже при отступлении. Они уничтожают гражданскую инфраструктуру Донбасса и ставят под угрозу жизнь мирного населения.

«Всех военных преступников необходимо привлечь к ответственности, в том числе и за сегодняшний обстрел Донецка», — подчеркнул Слуцкий.

ВСУ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по Донецку 4 июня. В результате обстрела погибли пять человек, многие граждане получили травмы различной степени тяжести. В результате действий боевиков повреждены образовательные учреждения.

ВСУ ДНР Донецк обстрел слуцкий
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