Крымский мост надежно защищен, а любые попытки Украины его атаковать приведут к жесткому ответу РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По его словам, заявления о возможных ударах ВСУ по мосту являются «больными фантазиями Киева». Он отметил, что Россия приняла необходимые меры безопасности для защиты важного объекта.
«Он надежно защищен. Но если только попробуют — получат так, что мало не покажется», — сообщил депутат.
Слуцкий добавил, что украинская армия продолжает обстреливать мирных жителей Донбасса. По его словам, ответственность за это несет не только Киев, но и страны Запада, которые накачивают ВСУ оружием.