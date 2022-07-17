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Слуцкий пригрозил жестким ответом Украине в случае нападения на Крымский мост

Слуцкий пригрозил жестким ответом Украине в случае нападения на Крымский мост
globallookpress.com/State Duma Russia/via Globallookpress.com

Крымский мост надежно защищен, а любые попытки Украины его атаковать приведут к жесткому ответу РФ, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, заявления о возможных ударах ВСУ по мосту являются «больными фантазиями Киева». Он отметил, что Россия приняла необходимые меры безопасности для защиты важного объекта.

«Он надежно защищен. Но если только попробуют — получат так, что мало не покажется», — сообщил депутат.

Слуцкий добавил, что украинская армия продолжает обстреливать мирных жителей Донбасса. По его словам, ответственность за это несет не только Киев, но и страны Запада, которые накачивают ВСУ оружием.

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