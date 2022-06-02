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Слуцкий: «показательная» истерика Арестовича подействовала на власти США

Слуцкий: «показательная» истерика Арестовича подействовала на власти США
globallookpress.com/State Duma Russia/via Globallookpress.com

Правительство Соединенных Штатов поддалось на «образцово-показательную» истерику советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Такое мнение высказал председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Речь идет о решении администрации США предоставить Украине очередной пакет военной помощи. По мнению Слуцкого, такой ответ со стороны американских властей является шагом к дальнейшей эскалации.

«Администрация США поддалась-таки на “образцово-показательную” истерику Арестовича? Только что Белый дом отрапортовал о выделении Украине нового пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня HIMARS», — заявил депутат.

Слуцкий добавил, что любые поставки вооружения Киеву со стороны западных государств создают прямые риски для безопасности Европы. Однако властям США важно лишь ослабить Россию и затянуть специальную операцию на Украине.

арестович слуцкий США Украина
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