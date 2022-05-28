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Слуцкий о сносе памятника в Риге: Латвия готова «плюнуть в душу» своих граждан

Слуцкий о сносе памятника в Риге: Латвия готова «плюнуть в душу» своих граждан
globallookpress.com/State Duma Russia/via Globallookpress.com

Рижские власти готовы избавиться от общей с Россией памяти о войнах-освободителях в угоду антироссийской политике и «плюнуть в душу» тем гражданам Латвии, кто до сих пор чтит подвиг борцов с фашизмом. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Отметим, Рижская дума начала рассматривать варианты сноса памятника Освободителям Риги в парке Победы, в том числе его подрыв с помощью военных НАТО.

Отмечается, что парламент Латвии санкционировал снос памятника Освободителям Риги 12 мая. Кроме того, власти страны приняли решение об отказе от двухстороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках из-за «изменений геополитических условий».

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