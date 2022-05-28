Слуцкий о сносе памятника в Риге: Латвия готова «плюнуть в душу» своих граждан

Рижские власти готовы избавиться от общей с Россией памяти о войнах-освободителях в угоду антироссийской политике и «плюнуть в душу» тем гражданам Латвии, кто до сих пор чтит подвиг борцов с фашизмом. Об этом заявил председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.