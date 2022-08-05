Слухи о съемках восьмого сезона сериала «Сваты» оказались фейком

Новости о съемках восьмого сезона популярного сериала «Сваты» оказались фейком.
За последний месяц в СМИ довольно активно обсуждалось продолжение комедийного сериала. Однако, как оказалось, все материалы о якобы работе над новым сезоном были подделкой.
Недобросовестные журналисты брали отрывки из старых интервью. Как, к примеру, вышло с дублером актера Федора Добронравова Сергеем Сманцером. Ранее сообщалось, что он якобы отказался от съемок в новом сезоне «Сватов».
«В сценарии моему персонажу нужно было просто оказаться у клуба и глянуть на стенд с анонсом киноленты “Старые клячи”», — говорил в интервью Сманцер.
Позже выяснилось, что данный комментарий был взят из старого интервью про сериал, сообщает kp.ru. Таким образом, все слухи о продолжении «Сватов» оказались фейком.