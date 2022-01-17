Слухи о плохом самочувствии судьи Порошенко опровергли в Киеве

Судья Печерского районного суда Киева находится в добром здравии, а информация о том, что ему стало плохо и пришлось прибегнуть к помощи врачей, не соответствует действительности, сообщили в канцелярии.

Неизвестно, кто начал распространять слухи о якобы проблемах со здоровьем у судьи, подчеркнули в сообщении канцелярии суда, которое цитирует интернет-издание «Страна.ua» в Telegram.

Позднее судья вернулся в зал суда. С момента, как он ушел в совещательную комнату, прошло пять часов.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся на Родину и сразу же попал в суд. Его обвиняют в государственной измене в пользу России. Политику не позволили пройти паспортный контроль и забрали у него документ. Позднее вернули, передает телеканал «360».

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