Слухи о дефиците лекарств от астмы в России назвали «информационными провокациями»

«Подобные заявления больше

всего напоминают провокацию, потому что никто из фармкомпаний не заявлял об

остановке поставок. Более того, если кто-то будет об этом говорить, это будет,

по сути, преступлением против человечности, потому что нельзя оставлять людей

без лекарственного обеспечения», — сказал Беспалов.