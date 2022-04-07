Слухи о дефиците лекарств от астмы в России назвали «информационными провокациями»

Подписывайтесь на новости RNT24 в
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов сообщил, что ни одна иностранная фармацевтическая компания
не заявляла об уходе с российского рынка, поэтому публикации о нехватке лекарств
в РФ — это информационные провокации.
Эксперт в в
беседе с «Радио
1» выразил мнение, что к новостям о нехватке в стране препаратов от астмы следует относиться с очень большой осторожностью. Никаких официальных документов на этот счет он не видел.
«Подобные заявления больше
всего напоминают провокацию, потому что никто из фармкомпаний не заявлял об
остановке поставок. Более того, если кто-то будет об этом говорить, это будет,
по сути, преступлением против человечности, потому что нельзя оставлять людей
без лекарственного обеспечения», — сказал Беспалов.
По его словам, даже если подобное произойдет, у страны есть решение данной проблемы. Налажено производство
российских аналогов, а также существует возможность восполнить запасы путем
параллельного импорта. Эксперт считает, что пути решения есть даже из самых
сложных ситуаций.