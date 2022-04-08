«Сложно описать, что я увидел в Мариуполе»: Владимиров рассказал о реалиях жизни людей в разрушенном нацбатами городе

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Эвакуация мирного населения Донбасса началась еще до начала
спецоперации, однако очень скоро свои дома пришлось покинуть и жителям
украинских городов. Член Совета при губернаторе Ленинградской области по
межнациональным отношениям Герман Владимиров с 2014 года помогает людям из ЛДНР,
а сейчас находится в Мариуполе. В интервью «Народным Новостям» он рассказал о
настоящей гуманитарной катастрофе, которую увидел в городе, где до сих пор
идут ожесточенные бои.
— Как вы
оказались в Донбассе и чем сегодня занимаетесь?
— В Донбасс мы приехали 27 марта. Днем ранее мы поставили
работу на поток в Ростовской области. Конечно же, я говорю о гуманитарном
направлении. Ростовская область и Донбасс сейчас работают синхронно. В
Ростовской области у нас волонтерские выездные бригады, которые помогают людям —
беженцам с Донбасса. А в Донбассе мы помогаем горловчанам, ясиноватцам,
докучаевцам и многим другим. Всем тем, кто в данный момент находится на территориях,
которые подвергаются массированным обстрелам ежедневно. Естественно, мы помогаем
и нашим защитникам, бойцам.
— Сплотила
ли сегодняшняя ситуация на Украине русских в Донбассе? Насколько важна
гуманитарная помощь беженцам?
— Сплоченность безусловно есть. Я бы не сказал, что здесь
такие реки гуманитарной помощи, как в 2014 году, но подъем патриотизма,
конечно, большой, это однозначно. Тут присутствует большое количество
журналистов, что, несомненно, хорошо. Информационная составляющая не менее важна,
чем тот же самый гуманитарный или военный фронты, поэтому в этом направлении
нужно обязательно работать.
Здесь есть представители иностранных СМИ. По крайней мере,
как минимум из Индии. Я тут заметил ребят из Южной Осетии и из Абхазии. Сейчас
мы находимся уже не просто на пороге исторических событий, а уже переступили
этот порог и становимся участниками этих событий.
Кому мы оказываем помощь? У нас три социально важных категории
граждан. Первая: жители ДНР, которые находится в сложных и трудных жизненных
ситуациях в Ростовской области. Вторая — женщины с детьми, а третья — старики,
которые выехали 18 февраля.
— Можно ли
стать добровольцем и приехать помогать? Что для этого нужно?
— Да, конечно, можно и нужно становиться добровольцем, если
ты, во-первых, имеешь боевой опыт за плечами. Второе, если ты уже
сформировавшийся человек со своей жизненной и гражданской позициями, если тебе
не все равно. Поэтому люди находят варианты, как приехать сюда, как здесь
оформиться в корпуса Луганской и Донецкой народных республик, служить верой и
правдой на благо нашей общей Родины.
— Какая
сейчас обстановка в Донецке, Мариуполе и других городах?
— В Донецке, конечно, поспокойнее, чем в Мариуполе. Мариуполь,
когда я увидел вчера изнутри, что сделали с городом националисты, я сразу
подумал, извините за такой фразеологизм, что это портал в ад. Многое, что я там
увидел, очень напоминает Грозный 1995 года. Это и тела, лежащие на улицах и в квартирах,
это и побитые машины, побитые жилые дома (причем, нет ни одного целого), это и
люди без газа, света, воды. Это вообще ужас полный!
Все это на фоне постоянных непрекращающихся обстрелов. Там
работают из всего: с воздуха, с воды и с земли. Там попадаешь в самую гущу этих
военных событий.
Сумевшие эвакуироваться из Мариуполя мирные люди неоднократно
рассказывали, что каждый из них рисковал получить пулю в спину от
националистов. Так, беженка Ольга Селецкая отметила, что
нацбаты занимают огневые позиции прямо в многоэтажных домах. Ее дочь, зять и
малолетний ребенок едва спаслись, выпрыгнув из окна. Националисты стреляли
людям в спины, но, к счастью, не попали в цель.
Другой житель Мариуполя Анатолий Харченко рассказал, что по
мирным людям, стремящимся покинуть город, стреляют снайперы. Когда мужчина и
его мать вернулись в сожженный дом за лекарствами, снайперский выстрел попал в
спину его матери, а затем еще две пули угодили в самого Анатолия. Людей
доставили в больницу.
Женщина, сумевшая выбраться из Мариуполя пешком, объяснила, что
националисты в буквальном смысле прятались за мирными людьми, выстраивая из них
живую стену. До этого горожан 15 суток продержали в подвале, не давая
возможности выбраться. Во время отступления, нацбаты взорвали местный
драматический театр.