«Сложно описать, что я увидел в Мариуполе»: Владимиров рассказал о реалиях жизни людей в разрушенном нацбатами городе

— В Донецке, конечно, поспокойнее, чем в Мариуполе. Мариуполь,

когда я увидел вчера изнутри, что сделали с городом националисты, я сразу

подумал, извините за такой фразеологизм, что это портал в ад. Многое, что я там

увидел, очень напоминает Грозный 1995 года. Это и тела, лежащие на улицах и в квартирах,

это и побитые машины, побитые жилые дома (причем, нет ни одного целого), это и

люди без газа, света, воды. Это вообще ужас полный!