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Словакия пообещала Украине военную помощь в виде истребителей МиГ-29 и танков

Словакия пообещала Украине военную помощь в виде истребителей МиГ-29 и танков
Минобороны Украины

Словакия может предоставить украинской армии советские истребители МиГ-29 и танки, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. 

Об очередной партии военной помощи для Киева сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на выступление Хегера. Тот в интервью для чешских журналистов похвалил усилия Праги по поддержке украинских властей и отметил, что его страна не останется в стороне и предоставит ВСУ танки и самолеты.

«Не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику», — рассказал премьер-министр.

Ранее СМИ сообщали, что Словакия отказалась от эксплуатации МиГ-29 и вместо них запросила у Пентагона 14 самолетов F-16. 

словакия Украина хегер
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