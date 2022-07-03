Словакия пообещала Украине военную помощь в виде истребителей МиГ-29 и танков

Словакия может предоставить украинской армии советские истребители МиГ-29 и танки, сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер.
Об очередной партии военной помощи для Киева сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на выступление Хегера. Тот в интервью для чешских журналистов похвалил усилия Праги по поддержке украинских властей и отметил, что его страна не останется в стороне и предоставит ВСУ танки и самолеты.
«Не хочу говорить об этом подробнее, потому что и Украина нас попросила, чтобы мы не конкретизировали эту технику», — рассказал премьер-министр.
Ранее СМИ сообщали, что Словакия отказалась от эксплуатации МиГ-29 и вместо них запросила у Пентагона 14 самолетов F-16.