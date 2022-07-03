Словакия пообещала Украине военную помощь в виде истребителей МиГ-29 и танков

Об очередной партии военной помощи для Киева сообщило в воскресенье Чешское ТВ со ссылкой на выступление Хегера. Тот в интервью для чешских журналистов похвалил усилия Праги по поддержке украинских властей и отметил, что его страна не останется в стороне и предоставит ВСУ танки и самолеты.