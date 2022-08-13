Словакия планирует передать Украине истребители МиГ-29

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил о планах Братиславы направить Киеву истребители МиГ-29.
По его словам,, в распоряжении ВСУ самолеты могут оказаться в сентябре, когда будут сняты с вооружения ВВС Словакии. Пока неизвестно, какое количество истребителей получит Украина, однако у Словакии их всего 12.
После того, как Братислава отправит Киеву самолеты, Словакии передадут американские истребители F-16. До этого пространство страны будут защищать чешские ВВС. Сообщается, что Украина также может получить партию танков Т-72. Ранее Словакия отправляла ВСУ восемь самоходных артиллерийских установок (САУ) Zuzana 2 калибром 155 миллиметров.