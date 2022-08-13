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Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2

Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2
Федеральное агентство новостей

Власти Словакии передали Украине в качестве военной помощи партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Об этом сообщил сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

Также отправку дальнобойных систем подтвердил и словацкий глава минобороны Ярослав Надь.

«САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр», — констатировал Ермак.

Ранее представители российского МИД заявляли, что передача Западом дальнобойного вооружения Украине может расширить географию проведения спецоперации ВС РФ.

Вооружение ВСУ словакия Украина
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