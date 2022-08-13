Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2

Власти Словакии передали Украине в качестве военной помощи партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Об этом сообщил сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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