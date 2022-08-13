Словакия передала Украине партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2

Власти Словакии передали Украине в качестве военной помощи партию самоходных артиллерийских установок Zuzana 2. Об этом сообщил сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Также отправку дальнобойных систем подтвердил и словацкий глава минобороны Ярослав Надь.
«САУ Zuzana 2 доехали до Украины. 155-мм калибр», — констатировал Ермак.
Ранее представители российского МИД заявляли, что передача Западом дальнобойного вооружения Украине может расширить географию проведения спецоперации ВС РФ.