Слова Собчак могли развалить 20-летний брак Лепса и Шаплыковой

Журналистка Ксения Собчак могла стать причиной развода певца Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой.
Стало известно, почему распался крепкий союз знаменитой пары. Оказалось, что виной тому могли стать неосторожные слова Собчак в эфире Первого канала.
«В эфире “Вечернего Урганта” Ксения Собчак получила цитирование на всю страну, сообщив секрет Полишинеля для шоу-бизнеса и новость для народа. В эфире из уст Собчак на всю страну прозвучало: Лепс встречается с [телеведущей Юлией] Барановской. Это стало точкой невозврата», — рассказал источник kp.ru.
Роман между певцом и бывшей супругой футболиста Андрея Аршавина мог быть на самом деле, однако в шоу-бизнесе это не обсуждали. Сам Лепс позже заявил, что поступил несправедливо по отношению к Шаплыковой.