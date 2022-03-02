Простые жители Италии поддержали президента РФ Владимира Путина после его конструктивной критики в адрес коллективного Запада.

Российский лидер во время состоявшегося 28 февраля в Кремле совещания по вопросам экономики назвал западное сообщество «империей лжи». Такого эпитета США и страны Европы удостоились из-за санкций, которые они ввели в отношении Москвы по причине проводимой Вооруженными силами РФ спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в рамках оказания помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

С утверждением Владимира Путина согласны не только в России, но и за рубежом, в том числе в Европе. Как сообщает ИА Regnum, бурную реакцию слова президента РФ вызвали у жителей Италии, неожиданно вставших на его сторону. Пользователи социальных сетей выразили мнение, что текущая ситуация на Украине была спровоцирована исключительно ради «экспансионистских целей» Соединенных Штатов, которым итальянцы припомнили предыдущие факты дестабилизации мирового порядка.

«Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия. Чья это вина? Разве не НАТО? Тогда он прав», – констатировала Муна О.

«Он прав, поэтому с ним и борются любыми способами», – констатировал Эмилиано Ф.

«Он абсолютно прав! Мне стыдно быть гражданином Европы!» – признает Франческа К.

«Нас окружают фейки… А западные «журналисты» несут ответственность за смерть правды! Отвратительно!» – написал Джанмарко Г.

Выходом из нынешней ситуации жители Италии видят снижение напряженности Западом и отказ от дальнейшего давления на Россию. В противном случае последствия будут носить катастрофический характер.

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