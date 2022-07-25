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Слезы на глазах: в Сети появилось видео, как женщины в освобожденном Мелитополе крестят российских солдат

Слезы на глазах: в Сети появилось видео, как женщины в освобожденном Мелитополе крестят российских солдат
Федеральное агентство новостей

В Сети появилось видео, как женщины на улице освобожденного Мелитополя в Запорожской области крестят технику и бойцов российской армии. 

С начала спецоперации России на Украине в интернете довольно часто появляются ролики, которые отчетливо показывают отношение простых людей к российским солдатам. 

Слезы счастья от долгожданной встречи, искреннее «спасибо» за освобождение от национализма — люди счастливы видеть российскую армию в своих городах. 

Сегодня в Сети появились кадры из Мелитополя в Запорожской области, которые разлетелись по всему интернету, собрав сотни комментариев. 

Женщины, которые на улице освобожденного города крестят технику и бойцов российской армии, многих поразили до глубины души.

«Ничего нет сильнее молитвы матери! Храни Вас Бог!»;

«Наши ребята – молодцы! Мы победим! За нами правда!»;

«Мы – русские. С нами Бог! Победа будет за нами!»;

«У меня слезы на глазах! Нужно поддерживать наших парней. Поддерживать здесь, в России, и поддерживать там, на Украине Им сейчас нужна наша помощь», — написали люди в Сети. 

Ранее известный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Шаман, записал новую композицию под названием «Я Русский», слова и музыку к которой он написал сам.

Свою новую работу артист посвятил Родине. В песне исполнитель рассказал, что очень гордится тем, что он русский человек и рад жить именно в России. По словам музыканта, композиция выражает состояние души.

«Я русский — это не песня, а состояние души! Мне захотелось сделать людям подарок, и я написал эту песню», — объяснил исполнитель.

Песня сразу стала хитом в Сети, за несколько часов после релиза она собрала сотню тысяч просмотров и множество хвалебных комментариев.

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RusNewsToday24
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