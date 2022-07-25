Слезы на глазах: в Сети появилось видео, как женщины в освобожденном Мелитополе крестят российских солдат

«Ничего нет сильнее молитвы матери! Храни Вас Бог!»;

«Наши ребята – молодцы! Мы победим! За нами правда!»;

«Мы – русские. С нами Бог! Победа будет за нами!»;

«У меня слезы на глазах! Нужно поддерживать наших парней. Поддерживать здесь, в России, и поддерживать там, на Украине Им сейчас нужна наша помощь», — написали люди в Сети.