Следующий планшет Realme может получить Snapdrgon 870, экран с разрешением 2,5К и аккумулятор емкостью более 8000 мА·ч

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На этой неделе Realme представила планшетный компьютер Pad X 5G, основной которого послужила однокристальная система Snapdragon 695, однако в компании изначально готовили другое устройство – помощнее, которое вполне могло бы выступить конкурентом хитовых Xiaomi Pad 5.



Так выглядит Realme Pad X

По данным инсайдера, известного в Китае под ником Digital Chat Station, Realme изначально готовила планшет на однокристальной системе Snapdragon 870, с экраном разрешением 2,5К и аккумулятором емкостью более 8000 мА·ч. Информатор не говорит, что такой планшет отменен, так что он может стать следующим после Pad X 5G. Также инсайдер написал загадочную фразу: «первый планшет старого конкурента также уже в пути». Источник усмотрел в этом намек на первый планшет Redmi, так как на домашнем рынке эти бренды являются главными конкурентами. Характеристики первого планшета Redmi не приводятся, но в какой-то степени он мог бы повторить нынешний Xiaomi Pad 5, в то время как у самой Xiaomi скоро (предположительно, в августе) появятся более мощные Pad 6.

Digital Chat Station – известный во всем мире информатор. Ранее он первым точно сообщил характеристики и даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.