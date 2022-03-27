Следующий раунд переговоров России и Украины по спецоперации состоится в Турции

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Новый раунд переговоров Российской Федерации и Украины по специальной операции состоится в Турции, рассказал глава делегации РФ Владимир Мединский.
Он уточнил, что очная встреча делегаций двух государств состоится 29-30 марта.
Ранее Министерство обороны России неоднократно подчеркивало, что при выполнении спецоперации удары наносятся только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Однако фейки от Украины и Европы являются частью информационной войны, поэтому появляются с завидной частотой. Многие из них уже были разоблачены. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя, несмотря на информационный шум.
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