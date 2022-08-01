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Следственный комитет не станет возбуждать уголовное дело по факту смерти Юрия Шатунов

Следственный комитет не станет возбуждать уголовное дело по факту смерти Юрия Шатунов
Федеральное агентство новостей

Сотрудники Следственного комитета РФ совместно с врачами-экспертами не обнаружили признаки убийства солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова. 

Как пишет 5-tv.ru , источник сообщил, что проверку назначали в отношении медиков, при которых скончался певец. 

«Их подозревали в халатности, так как при госпитализации артиста было потеряно 40 минут», — сообщает источник. 

Поклонники Шатунова также не верили в обычный инфаркт: 48-летний артист регулярно занимался спортом, много времени проводил на свежем воздухе и не имел вредных привычек.

И все же судмедэксперты определили, что смерть Юрия Шатунова наступила из-за инфаркта и разрыва стенок миокарда сразу в двух местах.

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