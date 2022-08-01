Следственный комитет не станет возбуждать уголовное дело по факту смерти Юрия Шатунов

Сотрудники Следственного комитета РФ совместно с врачами-экспертами не обнаружили признаки убийства солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова.
Как пишет 5-tv.ru , источник сообщил, что проверку назначали в отношении медиков, при которых скончался певец.
«Их подозревали в халатности, так как при госпитализации артиста было потеряно 40 минут», — сообщает источник.
Поклонники Шатунова также не верили в обычный инфаркт: 48-летний артист регулярно занимался спортом, много времени проводил на свежем воздухе и не имел вредных привычек.
И все же судмедэксперты определили, что смерть Юрия Шатунова наступила из-за инфаркта и разрыва стенок миокарда сразу в двух местах.