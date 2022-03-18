Следственный комитет РФ завел еще два дела по факту обстрелов жителей Донбасса

Russian Investigative Committee Новости
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Russian Investigative Committee

СК РФ возбудил еще два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе ведомства.Дела открыли по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».

Напомним, Минобороны России с начала проведения спецоперации на Украине несколько раз сообщало о том, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.

Но ложные сведения, появившиеся в Сети, продолжают публиковаться, и уже переросли в информационную войну. Многие из фейков уже разоблачили. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

 
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