Следственный комитет РФ завел еще два дела по факту обстрелов жителей Донбасса

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СК РФ возбудил еще два уголовных дела в связи с массированными обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе ведомства.Дела открыли по статье «Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации».
Напомним, Минобороны России с начала проведения спецоперации на Украине несколько раз сообщало о том, что ВС РФ наносят удары только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Но ложные сведения, появившиеся в Сети, продолжают публиковаться, и уже переросли в информационную войну. Многие из фейков уже разоблачили. Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.