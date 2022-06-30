Следовавшие на Украину 15 вагонов-зерновозов сошли с рельсов в Румынии

Несколько вагонов, перевозивших зерно, сошли с рельсов в Румынии после того, как возвращались на Украину после вывоза продукции. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на главу «Укрзализныця» Александра Камышина.
«Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии», — заявил Камышин.
Всего состав насчитывал 32 вагона. Они принадлежат украинскому частному оператору. Обстоятельства ЧП станут известны по итогам проверки.
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