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Следовавшие на Украину 15 вагонов-зерновозов сошли с рельсов в Румынии

Следовавшие на Украину 15 вагонов-зерновозов сошли с рельсов в Румынии

Несколько вагонов, перевозивших зерно, сошли с рельсов в Румынии после того, как возвращались на Украину после вывоза продукции. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на главу «Укрзализныця» Александра Камышина.

«Пятнадцать украинских вагонов-зерновозов сошли с рельсов на территории Румынии», — заявил Камышин.

Всего состав насчитывал 32 вагона. Они принадлежат украинскому частному оператору. Обстоятельства ЧП станут известны по итогам проверки.

Ранее в Нигерии исламские террористы совершили крупный теракт в пассажирском поезде, писал «Царьград».

вагоны румыния Украина
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RusNewsToday24
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