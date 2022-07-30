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Следователи возбудили дело после обстрела брянского села Ломаковка со стороны солдат ВСУ

Следователи возбудили дело после обстрела брянского села Ломаковка со стороны солдат ВСУ
sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обстрела населенного пункта Ломаковка в Брянской области. Атака по селу была произведена со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщили представители Следственного комитета России.

По версии следствия, утром 30 июля подразделения Вооруженных сил Украины с помощью минометов обстреляли территорию Ломаковки. В результате здание магазина, ангар, «Дом культуры», а также несколько жилых построек получили различные повреждения. Среди местного населения пострадавших нет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают круг подозреваемых. Проводятся необходимые мероприятия для сбора доказательной базы.

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