Следователи возбудили дело после обстрела брянского села Ломаковка со стороны солдат ВСУ

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обстрела населенного пункта Ломаковка в Брянской области. Атака по селу была произведена со стороны украинских военнослужащих. Об этом сообщили представители Следственного комитета России.
По версии следствия, утром 30 июля подразделения Вооруженных сил Украины с помощью минометов обстреляли территорию Ломаковки. В результате здание магазина, ангар, «Дом культуры», а также несколько жилых построек получили различные повреждения. Среди местного населения пострадавших нет.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают круг подозреваемых. Проводятся необходимые мероприятия для сбора доказательной базы.