Следователи проверят факт осквернения памятников советским воинам в Литве

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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятников советским воинам в Литве. Это произошло в Каунасе и Клайпедском районе.
По данным ведомства, вандалы облили краской памятник жертвам среди военнопленных на кладбище на проспекте Европе в Каунасе. Кроме того, испорчен мемориал 16-й Литовской дивизии в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй.
Следственный комитет в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.
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