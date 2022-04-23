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    Следователи проверят факт осквернения памятников советским воинам в Литве

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Следователи проверят факт осквернения памятников советским воинам в Литве

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    sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку после осквернения памятников советским воинам в Литве. Это произошло в Каунасе и Клайпедском районе.

    По данным ведомства, вандалы облили краской памятник жертвам среди военнопленных на кладбище на проспекте Европе в Каунасе. Кроме того, испорчен мемориал 16-й Литовской дивизии в Клайпедском районе в деревне Аукшткиемяй. 

    Следственный комитет в рамках уголовного дела установит все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению преступлений.

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