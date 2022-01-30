Следователи подтвердили подлинность останков семьи Романовых

Следователи подтвердили подлинность останков семьи Романовых Новости
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Экспертизы, проведенные следователями, подтвердили подлинность останков членов царской семьи Романовых, которых убили в 1918 году. Соответствующее заявление сделала старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова.

Молодцова в документальной ленте «Дело Романовых. Следствием установлено», показанной в эфире Первого канала заявила, что результаты современного следствия совпали с историческими выводами о том, что в июле 1918 года в доме Ипатьева на территории Екатеринбурга расстреляли императора Николая Второго, его жену Александру Федоровну и пятерых их детей — Ольгу, Татьяну, Марию, Анастасию и Алексея, а также тех людей, оставшихся им верным до конца.

Последнего императора России Николая II и его семью расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. В 1991 году специалисты вскрыли первое захоронение в Екатеринбургской области, в 2007 году недалеко от этого места — второе захоронение.

 
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