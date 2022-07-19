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Следователи не нашли следов авиаудара на месте взрыва в драмтеатре Мариуполя

Следователи не нашли следов авиаудара на месте взрыва в драмтеатре Мариуполя
Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причиной взрыва в драмтеатре Мариуполя стал подрыв изнутри здания, следов авиаудара на месте происшествия обнаружено не было. О ходе следствия сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ДНР.

Отмечается, что взрыв произошел изнутри по вине ВСУ. Специалисты, изучавшие обстоятельства инцидента, не выявили следов элементов, свидетельствующих об авиаударе. По предварительным данным, внутри здания взорвалось безоболочное устройство.

Взрыв зафиксирован в марте этого года, в результате происшествия погибли 14 человек.

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RusNewsToday24
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