Следователи не нашли следов авиаудара на месте взрыва в драмтеатре Мариуполя

Взрыв зафиксирован в марте этого года, в результате происшествия погибли 14 человек.

Отмечается, что взрыв произошел изнутри по вине ВСУ. Специалисты, изучавшие обстоятельства инцидента, не выявили следов элементов, свидетельствующих об авиаударе. По предварительным данным, внутри здания взорвалось безоболочное устройство.

Причиной взрыва в драмтеатре Мариуполя стал подрыв изнутри здания, следов авиаудара на месте происшествия обнаружено не было. О ходе следствия сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ДНР.