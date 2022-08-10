Следователи назвали терактом ракетный удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Напомним, ранее депутат Народного совета ДНР Ирина Попова заявила , что ликвидация военнопленных в Еленовке была выгода Киеву и его западным покровителям. Таким образом, отметила парламентарий, планировалось уничтожить свидетелей кровавых преступлений украинских военных.

Следственные органы считают, что удар украинских военных по СИЗО в Еленовке является террористическим актом. Об этом сообщили в генпрокуратуре ДНР.