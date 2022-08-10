Следователи назвали терактом ракетный удар ВСУ по СИЗО в Еленовке

Следственные органы считают, что удар украинских военных по СИЗО в Еленовке является террористическим актом. Об этом сообщили в генпрокуратуре ДНР.
Напомним, ранее депутат Народного совета ДНР Ирина Попова заявила, что ликвидация военнопленных в Еленовке была выгода Киеву и его западным покровителям. Таким образом, отметила парламентарий, планировалось уничтожить свидетелей кровавых преступлений украинских военных.
Ранее Киев допустил атаку на ЛЭП, ведущие к Запорожской АЭС, писал телеканал «360».