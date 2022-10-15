Следователь Костоев считает, что у маньяка Чикатило могли остаться нераскрытые убийства

На счету самого известного советского маньяка Андрея Чикатило могли остаться нераскрытые преступления, считает бывший замруководителя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры РСФСР Исса Костоев. Его следственной группе удалось задержать серийного преступника, который убил не менее 44 человек, пишет «Лента.ру»
По словам бывшего следователя, на счету маньяка может быть больше жертв.
«Я могу допустить, что один-два трупа у него могли остаться — скорее всего, в Шахтах. Там у Чикатило было больше всего убийств, и местную милицию на особый контроль взяли в Москве», — сказал Костоев.
Следователь отметил, что шахтинские милиционеры старались избавляться от найденных останков, которые могли негативно отразиться на их карьере.