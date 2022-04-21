След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России

Нижегородцы смогут временно перейти на другое место работы из-за простоя предприятий. Как сообщает newsnn.ru, сейчас в регионе доступно порядка 60 тысяч вакансий. Устроиться на другую работу могут нижегородцы, которые находятся в режиме неполного рабочего дня, отправлены в простой или отпуск без сохранения зарплаты. При этом работодатель должен официально рассказать о ситуации на предприятии через цифровую платформу «Работа в России».