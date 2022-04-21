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    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России

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    pixabay.com

    В Кисловодске появился собственный след динозавра, а в Волгоградской области ввели новые правила бракосочетания. Об этих событиях и многом другом рассказали «Народные Новости»  в материале о главных, значимых и резонансных
    региональных событий.

    Ставропольский край

    В Кисловодске появился собственный след
    динозавра, пишет newstracker.ru.
    Необычная достопримечательность появилась на днях в городе. Теперь жители
    города и многочисленные туристы смогут детально рассмотреть след настоящего
    динозавра, который по мнению ученых обитал здесь несколько сотен тысяч лет
    назад. Слепок находится на территории национального парка города.

    Удмуртия

    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России

    Для стабилизации цен на хлеб в Удмуртии направят 40 млн рублей, сообщает
    udm-info    . Местные власти предусмотрели в бюджете средства на выплату компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности для «заморозки» цен на социальные сорта хлеба. 

    Ростовская
    область

    Детеныш малоизученного наукой такин-мишми родился в ростовском зоопарке, пишет rostovgazeta.ru. В конце марта ряд обитателей ростовского зоопарка пополнился детенышем пары такинов, сообщение об этом опубликовала пресс-служба учреждения.

    Волгоградская
    область

    Новые правила регистрации брака ввели в Волгоградской области, пишут novostivolgograda.ru. Власти города Камышина Волгоградской области разрешили проводить обряды бракосочетания только в определенные дни. При этом мэрия назвала одно место, где может проходить церемония.

    Республика
    Татарстан

    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России
    pixabay.com 

    В Татарстане первый участок трассы Казань-Екатеринбург появится в этом году. Его введут в эксплуатацию после капремонта трассы М-7 в Актанышском районе РТ, пишет
    inkazan.ru    . Рабочие приводят дорогу в соответствие с требованиями скоростного маршрута. Шестикилометровый участок расширяют до четырех полос. Закончить задуманное планируется осенью.

    Нижегородская
    область

    Нижегородцы смогут временно перейти на другое место работы из-за простоя предприятий. Как сообщает newsnn.ru, сейчас в регионе доступно порядка 60 тысяч вакансий. Устроиться на другую работу могут нижегородцы, которые находятся в режиме неполного рабочего дня, отправлены в простой или отпуск без сохранения зарплаты. При этом работодатель должен официально рассказать о ситуации на предприятии через цифровую платформу «Работа в России».

    Свердловская
    область

    Родители
    учеников престижной школы в Екатеринбурге рассказали, что их детей не допустили
    до итоговой аттестации для перехода в 10 класс из-за нецензурных комментариев в
    интернете. Как пишет tagilcity.ru, официально школьников отчислили
    из-за долгов по учебе, однако родители уверены, что это произошло из-за
    комментариев, где подростки оскорбляли учителей. Инцидент изучают в
    прокуратуре.

    Оренбургская
    область

    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России
    pixabay.com

    Более 14 литров крови и ее компонентов сдали сотрудники «Оренбургнефти» в Национальный день донора России, пишет
    56orb.ru. В числе добровольцев акции – специалисты со стажем и те, кто решился на такую процедуру впервые. Участие нефтяников в донациях – традиционно. Неравнодушие, активная гражданская позиция и желание помогать другим объединяют работников предприятия.

    Тюменская
    область

    Первые партии пасхальных куличей от тюменские кондитеров поступили  в продажу в торговые сети областной столицы. Прилавки магазинов пополнились праздничной выпечкой с цукатами, изюмом и белым шоколадом весом от 100 до 500 граммов, пишет nashgorod.ru

    Омская
    область

    В Омске создали рабочую группу по рассмотрению вопросов вовлечения в оборот территорий города для строительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии, как пишет gorod55.ru.  

    Карелия

    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России
    pixabay.com

    С третьего мая между Карелией и Татарстаном возобновится авиасообщение. Данное направление уже действовало в прошлый туристический сезон. В этом году оно продлится до сентября. Пассажирские перевозки будут осуществляться на пятидесятиместных самолетах Bombardier CRJ-200, пишет karelinform.ru

    Приморский
    край

    Под Тюменью вновь заработала крупнейшая в России птицефабрика. Предприятие было вынуждено закрыться осенью минувшего года из-за вспышки птичьего гриппа, пишет vostokmedia.com.
    Концерт должен был пройти еще в июне 2021 года, однако из-за постоянных
    переносов его планируют провести уже 2023 году.

    Башкирия

    Стала известна дата проведения последнего звонка в Уфе для учащихся 11-х классов. Так, согласно распоряжению мэра города, мероприятие состоится в среду 25 мая. Организацией мероприятия займется соответствующий комитет, пишет Mkset. Между тем, главы районов города, МЧС, МВД, центр общественной безопасности и пожарная охрана должны будут разработать меры обеспечения безопасности во время проведения мероприятия.

    Хабаровский
    край

    В
    Улан-Удэ зоозащитники запустили благотворительную лотерею для собачников, пишет transsibinfo.com.
    Главным призом станет цельнометаллический адресник ручной работы, где будет
    отчеканено имя питомца. Выбрать можно будет абсолютно любой вид, размер и
    дизайн.

    Новосибирск

    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России
    pixabay.com

    В Новосибирске возле торгового центра «Континент» на Троллейной улице появилось мобильное колесо обозрения. Его запустят в праздничные входные 23 или 24 апреля, сообщает atas.info. Высота колеса обозрения – 31 метр. Известно, что подобное сооружение можно легко перевозить из одной точки в другую. При этом аттракцион отвечает всем требованиям безопасности.

    Челябинская
    область

    Три новых муниципальных пляжа будут обустроены к лету, сообщает
    kursdela.biz    . Так,  в дополнение к шести муниципальным пляжам, работавшим летом 2021 года, в этом году сделают еще три. Новые муниципальные пляжи появятся на всех трех больших водоемах Челябинска- новые Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере.

    Хакасия

    С 15 апреля в местах обитания диких лис и волков в Хакасии проводится кампания по раскладке вакцины против бешенства диких животных – опасного вирусного заболевания, которое передается человеку, сообщает new
    khakassia.online    .

    ХМАО

    След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России
    pixabay.com

    Школьница из Сургута может попасть в число
    номинантов шоу «Голос. Дети». Как сообщает
    muksun.fm    , 12-летняя София Олареско не прошла в финал. Однако на конкурсе был объявлен специальный
    дополнительный тур для тех, кто не занял места в финале с первого раза.

    Белгородская
    область

    Жительница Белгорода представила регион на
    всероссийском вокальном конкурсе телеканала «Звезда». Как сообщает bel.ru,
    она приняла участие в седьмом сезоне проекта «Новая звезда». Под псевдонимом
    DIANA SKYWALKER белгородка исполнила песню «Оттепель».

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