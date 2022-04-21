След динозавра в Кисловодске и новые правила бракосочетания в Волгоградской области: главные новости регионов России

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В Кисловодске появился собственный след динозавра, а в Волгоградской области ввели новые правила бракосочетания. Об этих событиях и многом другом рассказали «Народные Новости» в материале о главных, значимых и резонансных
региональных событий.
Ставропольский край
В Кисловодске появился собственный след
динозавра, пишет newstracker.ru.
Необычная достопримечательность появилась на днях в городе. Теперь жители
города и многочисленные туристы смогут детально рассмотреть след настоящего
динозавра, который по мнению ученых обитал здесь несколько сотен тысяч лет
назад. Слепок находится на территории национального парка города.
Удмуртия
Для стабилизации цен на хлеб в Удмуртии направят 40 млн рублей, сообщает
udm-info. Местные власти предусмотрели в бюджете средства на выплату компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности для «заморозки» цен на социальные сорта хлеба.
Ростовская
область
Детеныш малоизученного наукой такин-мишми родился в ростовском зоопарке, пишет rostovgazeta.ru. В конце марта ряд обитателей ростовского зоопарка пополнился детенышем пары такинов, сообщение об этом опубликовала пресс-служба учреждения.
Волгоградская
область
Новые правила регистрации брака ввели в Волгоградской области, пишут novostivolgograda.ru. Власти города Камышина Волгоградской области разрешили проводить обряды бракосочетания только в определенные дни. При этом мэрия назвала одно место, где может проходить церемония.
Республика
Татарстан
В Татарстане первый участок трассы Казань-Екатеринбург появится в этом году. Его введут в эксплуатацию после капремонта трассы М-7 в Актанышском районе РТ, пишет
inkazan.ru. Рабочие приводят дорогу в соответствие с требованиями скоростного маршрута. Шестикилометровый участок расширяют до четырех полос. Закончить задуманное планируется осенью.
Нижегородская
область
Нижегородцы смогут временно перейти на другое место работы из-за простоя предприятий. Как сообщает newsnn.ru, сейчас в регионе доступно порядка 60 тысяч вакансий. Устроиться на другую работу могут нижегородцы, которые находятся в режиме неполного рабочего дня, отправлены в простой или отпуск без сохранения зарплаты. При этом работодатель должен официально рассказать о ситуации на предприятии через цифровую платформу «Работа в России».
Свердловская
область
Родители
учеников престижной школы в Екатеринбурге рассказали, что их детей не допустили
до итоговой аттестации для перехода в 10 класс из-за нецензурных комментариев в
интернете. Как пишет tagilcity.ru, официально школьников отчислили
из-за долгов по учебе, однако родители уверены, что это произошло из-за
комментариев, где подростки оскорбляли учителей. Инцидент изучают в
прокуратуре.
Оренбургская
область
Более 14 литров крови и ее компонентов сдали сотрудники «Оренбургнефти» в Национальный день донора России, пишет
56orb.ru. В числе добровольцев акции – специалисты со стажем и те, кто решился на такую процедуру впервые. Участие нефтяников в донациях – традиционно. Неравнодушие, активная гражданская позиция и желание помогать другим объединяют работников предприятия.
Тюменская
область
Первые партии пасхальных куличей от тюменские кондитеров поступили в продажу в торговые сети областной столицы. Прилавки магазинов пополнились праздничной выпечкой с цукатами, изюмом и белым шоколадом весом от 100 до 500 граммов, пишет nashgorod.ru.
Омская
область
В Омске создали рабочую группу по рассмотрению вопросов вовлечения в оборот территорий города для строительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии, как пишет gorod55.ru.
Карелия
С третьего мая между Карелией и Татарстаном возобновится авиасообщение. Данное направление уже действовало в прошлый туристический сезон. В этом году оно продлится до сентября. Пассажирские перевозки будут осуществляться на пятидесятиместных самолетах Bombardier CRJ-200, пишет karelinform.ru
Приморский
край
Под Тюменью вновь заработала крупнейшая в России птицефабрика. Предприятие было вынуждено закрыться осенью минувшего года из-за вспышки птичьего гриппа, пишет vostokmedia.com.
Концерт должен был пройти еще в июне 2021 года, однако из-за постоянных
переносов его планируют провести уже 2023 году.
Башкирия
Стала известна дата проведения последнего звонка в Уфе для учащихся 11-х классов. Так, согласно распоряжению мэра города, мероприятие состоится в среду 25 мая. Организацией мероприятия займется соответствующий комитет, пишет Mkset. Между тем, главы районов города, МЧС, МВД, центр общественной безопасности и пожарная охрана должны будут разработать меры обеспечения безопасности во время проведения мероприятия.
Хабаровский
край
В
Улан-Удэ зоозащитники запустили благотворительную лотерею для собачников, пишет transsibinfo.com.
Главным призом станет цельнометаллический адресник ручной работы, где будет
отчеканено имя питомца. Выбрать можно будет абсолютно любой вид, размер и
дизайн.
Новосибирск
В Новосибирске возле торгового центра «Континент» на Троллейной улице появилось мобильное колесо обозрения. Его запустят в праздничные входные 23 или 24 апреля, сообщает atas.info. Высота колеса обозрения – 31 метр. Известно, что подобное сооружение можно легко перевозить из одной точки в другую. При этом аттракцион отвечает всем требованиям безопасности.
Челябинская
область
Три новых муниципальных пляжа будут обустроены к лету, сообщает
kursdela.biz. Так, в дополнение к шести муниципальным пляжам, работавшим летом 2021 года, в этом году сделают еще три. Новые муниципальные пляжи появятся на всех трех больших водоемах Челябинска- новые Шершневском водохранилище, озере Смолино и Первом озере.
Хакасия
С 15 апреля в местах обитания диких лис и волков в Хакасии проводится кампания по раскладке вакцины против бешенства диких животных – опасного вирусного заболевания, которое передается человеку, сообщает new
khakassia.online.
ХМАО
Школьница из Сургута может попасть в число
номинантов шоу «Голос. Дети». Как сообщает
muksun.fm, 12-летняя София Олареско не прошла в финал. Однако на конкурсе был объявлен специальный
дополнительный тур для тех, кто не занял места в финале с первого раза.
Белгородская
область
Жительница Белгорода представила регион на
всероссийском вокальном конкурсе телеканала «Звезда». Как сообщает bel.ru,
она приняла участие в седьмом сезоне проекта «Новая звезда». Под псевдонимом
DIANA SKYWALKER белгородка исполнила песню «Оттепель».