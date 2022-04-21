«Слава освободителям!»: в городе Токмак Запорожской области зажгли Вечный огонь

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Вечный огонь зажгли у монумента погибшим в Великой
Отечественной войне в городе Токмак Запорожской области, участие в церемонии
приняла певица Юлия Чичерина.
«Еще один Вечный огонь зажжен! Обещаю, что 9 Мая мы встретим достойно: со своей памятью, со своими традициями. Поздравляю, Токмак!», — сказала она.
Вечный огонь был зажжен у мемориала «Книга памяти» в центре
города Токмак в Запорожской области Украины, освобожденном российскими
войсками. На мемориале высечены почти 4,5 тысячи фамилий воинов, боровшихся с
фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Новость вызвала бурную реакцию в Сети. Россияне отметили, что очень рады, что символ Победы вновь появился в городе.
«Слава освободителям!»;
«Слава воинам!»;
«Чичерина умница!»;
«Браво, Юля! Ты настоящий патриот своей страны»;
«Помним! Гордимся! Слава воинам- освободителям, слава нашим патриотам, восстанавливающим историческую справедливость!»;
«Молодцы! Продолжайте в том же духе», — прокомментировали новость россияне.
Ранее певица приняла участие в церемонии зажжения Вечного огня у мемориала «Братская могила» в городе Мелитополь, также Вечный огонь был зажжен на Аллее Славы в Херсоне.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.
Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.