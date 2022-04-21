«Слава освободителям!»: в городе Токмак Запорожской области зажгли Вечный огонь

Вечный огонь был зажжен у мемориала «Книга памяти» в центре

города Токмак в Запорожской области Украины, освобожденном российскими

войсками. На мемориале высечены почти 4,5 тысячи фамилий воинов, боровшихся с

фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Новость вызвала бурную реакцию в Сети. Россияне отметили, что очень рады, что символ Победы вновь появился в городе.