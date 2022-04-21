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    «Слава освободителям!»: в городе Токмак Запорожской области зажгли Вечный огонь

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    «Слава освободителям!»: в городе Токмак Запорожской области зажгли Вечный огонь

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    pixabay.com

    Вечный огонь зажгли у монумента погибшим в Великой
    Отечественной войне в городе Токмак Запорожской области, участие в церемонии
    приняла певица Юлия Чичерина.

    «Еще один Вечный огонь зажжен! Обещаю, что 9 Мая мы встретим достойно: со своей памятью, со своими традициями. Поздравляю, Токмак!», — сказала она.

    Вечный огонь был зажжен у мемориала «Книга памяти» в центре
    города Токмак в Запорожской области Украины, освобожденном российскими
    войсками. На мемориале высечены почти 4,5 тысячи фамилий воинов, боровшихся с
    фашизмом в годы Великой Отечественной войны. Новость вызвала бурную реакцию в Сети. Россияне отметили, что очень рады, что символ Победы вновь появился в городе.

    «Слава освободителям!»;
    «Слава воинам!»;

    «Чичерина умница!»;

    «Браво, Юля! Ты настоящий патриот своей страны»;

    «Помним! Гордимся! Слава воинам- освободителям, слава нашим патриотам, восстанавливающим историческую справедливость!»;

    «Молодцы! Продолжайте в том же духе», — прокомментировали новость россияне.

    Ранее певица приняла участие в церемонии зажжения Вечного огня у мемориала «Братская могила» в городе Мелитополь, также Вечный огонь был зажжен на Аллее Славы в Херсоне.

    Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу
    президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в
    связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик
    Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.

    Министерство обороны России подчеркнуло, что удары наносятся
    только по военным объектам Украины, мирному населению ничего не угрожает.
    Сообщается, что в ходе спецоперации все средства ПВО украинской армии
    подавлены, инфраструктура авиационных баз ВСУ полностью выведена из строя.

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