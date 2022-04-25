Сладости в России могут подорожать после запрета на поставки пальмового масла

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Запрет на экспорт индонезийского пальмового масла негативно отразится на кондитерской отрасли в России. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».
Гендиректор хлебозавода «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил, что использование пальмового масла в кондитерских изделиях с кремом является нормой, а не заменителем животных жиров. Он добавил, что запрет спровоцирует дальнейший рост цен на сладости.
Данную ситуацию также прокомментировал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.
«Ограничение экспорта из Индонезии приведет к дополнительному росту цен на растительные масла и сделает бизнес по производству продуктов, произведенных по технологии молочных, еще менее конкурентоспособным», — пояснил Белов.
Однако социально значимые продукты в России могут подешеветь уже в текущем месяце. Это связано с укреплением рубля и падением ажиотажного спроса на товары первой необходимости.