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    Сладости в России могут подорожать после запрета на поставки пальмового масла

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Сладости в России могут подорожать после запрета на поставки пальмового масла

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    pixabay.com/PD

    Запрет на экспорт индонезийского пальмового масла негативно отразится на кондитерской отрасли в России. Об этом сообщает издание «Секрет фирмы».

    Гендиректор хлебозавода «Коломенский» Дмитрий Козлов отметил, что использование пальмового масла в кондитерских изделиях с кремом является нормой, а не заменителем животных жиров. Он добавил, что запрет спровоцирует дальнейший рост цен на сладости.

    Данную ситуацию также прокомментировал гендиректор «Союзмолока» Артем Белов.

    «Ограничение экспорта из Индонезии приведет к дополнительному росту цен на растительные масла и сделает бизнес по производству продуктов, произведенных по технологии молочных, еще менее конкурентоспособным», — пояснил Белов.

    Однако социально значимые продукты в России могут подешеветь уже в текущем месяце. Это связано с укреплением рубля и падением ажиотажного спроса на товары первой необходимости.

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