Слабовидящие воспитанники школы-интерната №1 из Москвы приняли участие в фестивале «Белая трость»

Талантливые дети с нарушениями зрения приняли участие в международном фестивале «Белая трость», который организовали фонд «По зову сердца» и Россотрудничества.
Мероприятие стартовало 12 октября в Москве, и корреспондент ФАН побывал на церемонии открытия вместе с учениками школы-интерната №1. Руководитель программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» Ксения Дмитриева отметила, что прикладываются все возможные усилия, чтобы помочь людям с нарушениями зрения.
«Мы помогаем им выработать навыки для самостоятельной жизни: это и компьютерная грамотность, обучение белой трости и так далее. То есть мы работаем на “уберблаготворительность”, выезжаем на места проживания наших подопечных. Также мы адаптируем культурную среду для незрячих людей», — рассказал она.
Мать участника фестиваля по имени Екатерина подтвердила, что благодаря «Белой трости» ребенок смог пользоваться компьютером, а также готовить себе еду. Многие программы проходят в удаленном формате, поэтому специалистам удается помочь множеству незрячих людей.
«Белая трость» существует благодаря певице Дианы Гурцкой. В нынешнем году в фестивале приняли участие 60 юных талантов из 11 стран.