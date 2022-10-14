Слабовидящие воспитанники школы-интерната №1 из Москвы приняли участие в фестивале «Белая трость»

«Мы помогаем им выработать навыки для самостоятельной жизни: это и компьютерная грамотность, обучение белой трости и так далее. То есть мы работаем на “уберблаготворительность”, выезжаем на места проживания наших подопечных. Также мы адаптируем культурную среду для незрячих людей», — рассказал она.