Sky: Вашингтон изучает возможность развертывания в Польше РСЗО HIMARS

Соединенные Штаты рассматривают возможность развернуть реактивные системы залпового огня HIMARS в Польше «в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях». Об этом сообщает издание Sky News Arabia, ссылаясь на заявление представителей Пентагона.
По данным журналистов, в настоящий момент Варшава ждет партию приобретенных в 2018 году американских батареи ПРО/ПВО Patriot, а также заказанные в 2019 году системы HIMARS.
Кроме этого, ВС Польши также ждут от США 250 обещанных танков Abrams на фоне отправки на Украину 240 советских бронемашин Т-72.
Ранее представители Пентагона сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность приобретения 480 РСЗО HIMARS, пишет RT.