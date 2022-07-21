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Sky: Вашингтон изучает возможность развертывания в Польше РСЗО HIMARS

Sky: Вашингтон изучает возможность развертывания в Польше РСЗО HIMARS
Федеральное агентство новостей

Соединенные Штаты рассматривают возможность развернуть реактивные системы залпового огня HIMARS в Польше «в рамках плана действий в чрезвычайных ситуациях». Об этом сообщает издание Sky News Arabia, ссылаясь на заявление представителей Пентагона.

По данным журналистов, в настоящий момент Варшава ждет партию приобретенных в 2018 году американских батареи ПРО/ПВО Patriot, а также заказанные в 2019 году системы HIMARS.

Кроме этого, ВС Польши также ждут от США 250 обещанных танков Abrams на фоне отправки на Украину 240 советских бронемашин Т-72.

Ранее представители Пентагона сообщали, что Вашингтон рассматривает возможность приобретения 480 РСЗО HIMARS, пишет RT.

himars Польша США
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