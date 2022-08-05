Западные СМИ создали нереалистичный образ украинского президента Владимира Зеленского, который сильно отличается от реальности. Об этом заявил ведущий британского канала Sky News Кори Бернарди.
По мнению журналиста, пресса стремится преподнести его, как «великого героя, спасающего свою страну». На самом же деле на Украине происходят страшные вещи по указу главы государства. Русскоязычное население вынуждено жить в условиях постоянных обстрелов, отметил он.
«Западные СМИ замалчивают все те ужасы, что творятся при Зеленском с этническими русскими в некоторых частях Украины. А ведь это крупнейшая русская община за пределами самой России», — подчеркнул он.
Именно по этой причине российский лидер Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Главная цель СВО — защита мирного населения Донбасса, которое страдает от постоянных обстрелов со стороны ВСУ.