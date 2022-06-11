Sky News: поставляемое Украине западное оружие может попасть на черный рынок из-за хаоса в стране

Часть поставляемого ВСУ западного вооружения, буквально исчезает из-за царящего на Украине хаоса. Об этом заявил старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира Саймон Веземан в интервью британскому телеканалу Sky News.
По словам эксперта, скорее всего, половина американского и европейского оружия в конечном счете может оказаться на черном рынке, так как не соблюдается никакой процедуры фиксации и распределения боевых единиц.
«Не так легко отследить доставку, когда это приходится делать с такой скоростью. Существует риск того, что груз пропадет из-за царящего хаоса», — констатировал Веземан.
Ранее представитель британской организации Campaign Against Arms Trade Кристен Байес также сообщил, что предназначенное для ВСУ вооружение иногда попадает не в те руки.