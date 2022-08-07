Sky News: подготовка британских пилотов оказалась под угрозой из-за спецоперации ВС РФ на Украине

Британские ВВС испытывают серьезные трудности с подготовкой пилотов истребителей в связи с тем, что Лондон отправил часть самолетов на границу с Украиной после начала спецоперации Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал телеканал Sky News.
Ранее сообщалось, что возможность подготовки летного состава снизилась из-за растущего числа неисправных самолетов, нехватки инструкторов и большого количества обучающихся в Британии иностранных пилотов.
В 2022 году спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon снизился на 65% из-за темпов оперативной деятельности, вызванных необходимостью «защиты» восточного фланга НАТО и отправкой авианосца MS Queen Elizabeth в Тихий океан.