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Sky News: подготовка британских пилотов оказалась под угрозой из-за спецоперации ВС РФ на Украине

Sky News: подготовка британских пилотов оказалась под угрозой из-за спецоперации ВС РФ на Украине
ТАСС/Zuma\TASS

Британские ВВС испытывают серьезные трудности с подготовкой пилотов истребителей в связи с тем, что Лондон отправил часть самолетов на границу с Украиной после начала спецоперации Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал телеканал Sky News.

Ранее сообщалось, что возможность подготовки летного состава снизилась из-за растущего числа неисправных самолетов, нехватки инструкторов и большого количества обучающихся в Британии иностранных пилотов.

В 2022 году спрос на обучение пилотов для истребителей Typhoon снизился на 65% из-за темпов оперативной деятельности, вызванных необходимостью «защиты» восточного фланга НАТО и отправкой авианосца MS Queen Elizabeth в Тихий океан.

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RusNewsToday24
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