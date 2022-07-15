Sky News перечислило симптомы коронавируса после нескольких мутаций

В начале пандемии больные чаще всего жаловались на лихорадку и потерю обоняния. Однако сейчас картина несколько изменилась, отмечают специалисты. Теперь чаще всего больные жалуются на боль в горле, мигрень и заложенность носа, отмечает Sky News.