Sky News перечислило симптомы коронавируса после нескольких мутаций

Коронавирус продолжает мутировать. Этим объясняется разнообразие симптомов у заболевших.
В начале пандемии больные чаще всего жаловались на лихорадку и потерю обоняния. Однако сейчас картина несколько изменилась, отмечают специалисты. Теперь чаще всего больные жалуются на боль в горле, мигрень и заложенность носа, отмечает Sky News.
«Он может пробить нашу иммунную защиту и вот почему цифры растут», — подчеркнул специальный представитель ВОЗ по коронавирусу, доктор Дэвид Набарро.
ВОЗ ранее перечислила препараты, которые не стоит применять для лечения коронавируса. Специалисты призывают не употреблять антидепрессант флувоксамин и препарат от подагры колхицин, отмечает телеканал «360». Пока ученые не провели масштабные исследования их влияния на организм.