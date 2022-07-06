Sky News: более 30 членов британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки

Сообщается, что череда отставок началась с ухода двух важных министров в правительстве Бориса Джонсона — глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. Затем в отставку подали заместители глав нескольких ведомств, несколько парламентских заместителей министров и больше десяти личных секретарей министров.