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Sky News: более 30 членов британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки

Sky News: более 30 членов британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки
pxhere.com

Более 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки, передает британский телеканал Sky News.

Сообщается, что череда отставок началась с ухода двух важных министров в правительстве Бориса Джонсона — глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. Затем в отставку подали заместители глав нескольких ведомств, несколько парламентских заместителей министров и больше десяти личных секретарей министров.

Ранее обозреватели агентства Bloomberg сообщали, что британские консерваторы в связи с множеством отставок обсудят изменение правил, по которым невозможно сместить премьер-министра страны Бориса Джонсона.

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