Sky News: более 30 членов британского правительства ушли в отставку менее чем за сутки

Более 30 сотрудников правительства Британии подали в отставку менее чем за сутки, передает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что череда отставок началась с ухода двух важных министров в правительстве Бориса Джонсона — глав минфина Риши Сунака и минздрава Саджида Джавида. Затем в отставку подали заместители глав нескольких ведомств, несколько парламентских заместителей министров и больше десяти личных секретарей министров.
Ранее обозреватели агентства Bloomberg сообщали, что британские консерваторы в связи с множеством отставок обсудят изменение правил, по которым невозможно сместить премьер-министра страны Бориса Джонсона.