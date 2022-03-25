Сквозь шквал огня националистов: беженка из Мариуполя поделилась, как вывозила детей из города

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Побег жительницы Мариуполя Олеси, ее мужа и детей удался лишь
благодаря встретившимся по пути российским военным. До этого она уже совершила
попытку бежать, которая едва не закончилась трагедией для всей семьи. Интервью
с освобожденной женщиной появилось в Telegram-канале RT.
Первую попытку выбраться из Мариуполя Олеся с семьей предприняла несколько дней назад. Следуя в колонне из двух автомобилей, они встретили украинских
националистов. Их не смутили многочисленные наклейки «дети», которые повесили
беженцы в надежде на милосердие мужчин с оружием.
«Без предупреждения обстреляли обе машины. Я была за рулем,
по нашей машине стреляли в область ног. Попали мне и мужу в пороги. А заднюю
дверь обстреляли полностью. Дочь ранили по касательной, маму в две ноги. Вторая
машина, которая ехала за нами — у мужчины две пули прошли насквозь, а женщине
прострелили бедро. Дети у них слава богу чудом не пострадали. Мы остановились,
кричали, что мирные, пропустите нас. Вся машина была обклеена “Дети”. Они на
украинском языке ответили: “Разворачивайтесь. Откуда приехали, туда и
возвращались”. Они загоняли нас обратно», — рассказала Олеся.
Людям пришлось снова вернуться в Мариуполь, однако занять
собственную квартиру они уже не смогли, после чего предприняли еще одну попытку
выбраться. На этот раз им повезло.
«Так и не выехали, поехали обратно, пробыли еще три дня. Они
пришли в наш дом и сказали: “Валите отсюда, здесь будет наш госпиталь. Ну
хотите — оставайтесь”. Мы как были, так и пошли. Слава богу, ваших ребят
встретили по дороге, они нас довезли», — пояснила беженка.
Ранее Минобороны РФ опубликовало
видео, на котором беженка из Мариуполя рассказала, что националисты
прикрывались мирными жителями как живым щитом и во время отступления подорвали
городской драматический театр. По ее словам, члены батальона «Азов» (против
членов организации в России возбуждены уголовные дела) не выпускали людей и не
давали им воды. Так, жителям города вместе с маленькими детьми пришлось
просидеть 15 суток в подвале в нечеловеческих условиях.