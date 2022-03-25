Сквозь шквал огня националистов: беженка из Мариуполя поделилась, как вывозила детей из города

«Без предупреждения обстреляли обе машины. Я была за рулем,

по нашей машине стреляли в область ног. Попали мне и мужу в пороги. А заднюю

дверь обстреляли полностью. Дочь ранили по касательной, маму в две ноги. Вторая

машина, которая ехала за нами — у мужчины две пули прошли насквозь, а женщине

прострелили бедро. Дети у них слава богу чудом не пострадали. Мы остановились,

кричали, что мирные, пропустите нас. Вся машина была обклеена “Дети”. Они на

украинском языке ответили: “Разворачивайтесь. Откуда приехали, туда и

возвращались”. Они загоняли нас обратно», — рассказала Олеся.