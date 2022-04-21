Скульпторы Свиязов и Демин увековечат украинскую бабушку со знаменем Победы

Творцов вдохновила героиня появившегося в интернете видео.

Бабушка вышла со знаменем Победы к солдатам ВСУ, перепутав их с российскими

военными. Украинские военнослужащие выслушали благодарности женщины за

освобождение, после чего вырвали флаг и растоптали его в грязи, сообщает интернет-издание «Подмосковье

сегодня». В ответ пенсионерка отказалась принимать от них пакет с

продуктами..