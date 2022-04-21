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    Скульпторы Свиязов и Демин увековечат украинскую бабушку со знаменем Победы

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Скульпторы Свиязов и Демин увековечат украинскую бабушку со знаменем Победы

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    Агентство «Москва»

    Подмосковные скульпторы Александр Свиязов и Дмитрий Демин увековечат
    образ украинской пенсионерки со знаменем Победы, которая поспорила с солдатами
    Вооруженных сил Украины.

    Творцов вдохновила героиня появившегося в интернете видео.
    Бабушка вышла со знаменем Победы к солдатам ВСУ, перепутав их с российскими
    военными. Украинские военнослужащие выслушали благодарности женщины за
    освобождение, после чего вырвали флаг и растоптали его в грязи, сообщает интернет-издание «Подмосковье
    сегодня». В ответ пенсионерка отказалась принимать от них пакет с
    продуктами..

    Увековечить бабушку-героиню в бронзе намерен скульптор
    Александр Свиязов. Поможет ему керамист Дмитрий Демин.

    «Украинская бабушка напомнила мне русских женщин, вынесших
    на своих плечах все тяготы войны», – отметил Свиязов.

    Ранее заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева заявила,
    что в городе 9 мая впервые пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк». В
    России она проводится с 2021 года.

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