Скульпторы Свиязов и Демин увековечат украинскую бабушку со знаменем Победы

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Подмосковные скульпторы Александр Свиязов и Дмитрий Демин увековечат
образ украинской пенсионерки со знаменем Победы, которая поспорила с солдатами
Вооруженных сил Украины.
Творцов вдохновила героиня появившегося в интернете видео.
Бабушка вышла со знаменем Победы к солдатам ВСУ, перепутав их с российскими
военными. Украинские военнослужащие выслушали благодарности женщины за
освобождение, после чего вырвали флаг и растоптали его в грязи, сообщает интернет-издание «Подмосковье
сегодня». В ответ пенсионерка отказалась принимать от них пакет с
продуктами..
Увековечить бабушку-героиню в бронзе намерен скульптор
Александр Свиязов. Поможет ему керамист Дмитрий Демин.
«Украинская бабушка напомнила мне русских женщин, вынесших
на своих плечах все тяготы войны», – отметил Свиязов.
Ранее заместитель мэра Мариуполя Виктория Калачева заявила,
что в городе 9 мая впервые пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк». В
России она проводится с 2021 года.