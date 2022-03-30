“Скучали?”: Шойгу озадачил НАТО четким ультиматумом

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Министр обороны России Сергей Шойгу поставил ультиматум НАТО. Предупреждение русского министра уместилось буквально в два слова.

Шойгу заявил, что если не прекратятся поставки самолетов и систем ПВО на Украину, то мы «адекватно отреагируем».

Министр обороны России Сергей Шойгу с ультиматумом обратился к лидерам Североатлантического альянса. Шойгу заявил, что нужно остановить поставки самолетов и систем ПВО Украине: это только усугубляет ситауцию.

«Отслеживаем заявления лидеров НАТО о поставках самолетов и систем ПВО на Украину, в случае реализации этих планов адекватно отреагируем», — заявил Сергей Шойгу.

Шойгу обвинил западные страны, которые продолжают поставлять Украине летальное оружие, в безответственности. Это лишь усугубляет ситуацию, подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Также министр обороны заметил, что во время специальной военной операции на Украине, которая продложается с 24 февраля, был нанесен серьезный урон украинским войскам. Сейчас почти уничтожены военно-воздушные силы и система ПВО, а военно-морские силы «перестали существовать».

Сергей Шойгу отметил, что можно говорить о выполнении основных задач первого этапа спецоперации. Теперь можно сосредоточить внимание на выполнении главной цели — освобождении Донбасса

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