Скрывавшегося в Венгрии экс-полицейского из Брянска арестовали

Суд отправил в СИЗО бывшего сотрудника брянской полиции, который долгое время скрывался от правосудия в Венгрии, сообщает СУ СК РФ по Брянской области.
Экс-правоохранителю предъявили обвинение в покушении на мошенничество и воспрепятствовании производству предварительного следствия. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в 2016 году. Долгое время фигурант находился в международном розыске.
Ранее в Подмосковье полиция предотвратила похищение сына бизнесмена. Преступники хотели получить выкуп криптовалютой за 25-летнего жителя Раменского. Скоро подозреваемые предстанут перед судом, сообщало РИАМО.