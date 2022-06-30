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Скрывавшегося в Венгрии экс-полицейского из Брянска арестовали

Скрывавшегося в Венгрии экс-полицейского из Брянска арестовали
pxhere.com

Суд отправил в СИЗО бывшего сотрудника брянской полиции, который долгое время скрывался от правосудия в Венгрии, сообщает СУ СК РФ по Брянской области.

Экс-правоохранителю предъявили обвинение в покушении на мошенничество и воспрепятствовании производству предварительного следствия. Уголовное дело в отношении него было возбуждено еще в 2016 году. Долгое время фигурант находился в международном розыске. 

Ранее в Подмосковье полиция предотвратила похищение сына бизнесмена. Преступники хотели получить выкуп криптовалютой за 25-летнего жителя Раменского. Скоро подозреваемые предстанут перед судом, сообщало РИАМО. 

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