Российский скрипач Петр Лундстрем рассказал о поддержке Донбасса с 2014 года.
Лундстрем сообщил, что принимал участие в самых первых гуманитарных сборах, когда только появилась Донецкая Народная Республика. С тех пор молодой скрипач ни раз выступал перед защитниками региона на фронтах и в госпиталях Донбасса.
«Для меня Донбасс – это воронка, в которую затягивает огромное количество пассионарных людей. И это сердце России. В советские годы имели в виду промышленное сердце. Сейчас же Донбасс – это самое настоящее сердце страны, живое», — сообщил скрипач-виртуоз в интервью для «Петербургского дневника».
Музыкант сообщил, что встречал совершенно разных людей в регионе. Однако, несмотря на всю горечь и боль, среди них не были никого, кто бы мог ненавидеть украинцев, так сильно как они ненавидят жителей Донбасса.