СКР возбудил дела в отношении обстрелявших ЛНР и ДНР киевских боевиков

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту использования запрещенных средств и методов ведения войны в отношении киевских боевиков, ответственных за артиллерийские обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сказано в Telegram-канале структуры.
Авторы сообщения заявили, что СК РФ возбудил два уголовных дела в отношении бойцов 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-йотдельной мотопехотной бригады ВСУ. По информации Следственного комитета, с 17 по 18 июня эти военные отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских ударах из тяжелого орудия, включая применение тактического ракетного комплекса «Точка-У».
В результате атак скончались мирные жители ДНР и ЛНР. Также были повреждены 27 зданий и объектов. При этом обстрелы стали причиной того, что частично были разрушены девять жилых домов.