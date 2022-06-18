СКР возбудил дела в отношении обстрелявших ЛНР и ДНР киевских боевиков

Авторы сообщения заявили, что СК РФ возбудил два уголовных дела в отношении бойцов 24-й отдельной механизированной бригады, 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, 30-й отдельной механизированной бригады и 56-йотдельной мотопехотной бригады ВСУ. По информации Следственного комитета, с 17 по 18 июня эти военные отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских ударах из тяжелого орудия, включая применение тактического ракетного комплекса «Точка-У».