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    СКР показал кадры допроса заместителя командира 36-й бригады морской пехоты ВС

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

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    Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/ globallookpress

    Следственный комитет России опубликовал видео с допросом сдавшегося в плен заместителя командира 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

    Зажатые в Мариуполе на заводе «Азовмаш» украинские военные предприняли очередную попытку прорыва с 10 на 11 апреля, однако были разбиты.

    Сдавшийся в плен замком по морально-психологическому обеспечению подполковник Ростислав Ломтев ответил на вопросы военного следователя СКР. Он пояснил, что в ходе сложившихся обстоятельств было принято решение сдать оружие, чтобы избежать напрасных жертв.

    Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее призвал украинских военных сдаваться в плен. Об этом информирует телеканал «360».

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