СКР показал кадры допроса заместителя командира 36-й бригады морской пехоты ВС

Сдавшийся в плен замком по морально-психологическому обеспечению подполковник Ростислав Ломтев ответил на вопросы военного следователя СКР. Он пояснил, что в ходе сложившихся обстоятельств было принято решение сдать оружие, чтобы избежать напрасных жертв.