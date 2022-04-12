СКР показал кадры допроса заместителя командира 36-й бригады морской пехоты ВС

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Следственный комитет России опубликовал видео с допросом сдавшегося в плен заместителя командира 36-ой отдельной бригады морской пехоты ВСУ.
Зажатые в Мариуполе на заводе «Азовмаш» украинские военные предприняли очередную попытку прорыва с 10 на 11 апреля, однако были разбиты.
Сдавшийся в плен замком по морально-психологическому обеспечению подполковник Ростислав Ломтев ответил на вопросы военного следователя СКР. Он пояснил, что в ходе сложившихся обстоятельств было принято решение сдать оружие, чтобы избежать напрасных жертв.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров ранее призвал украинских военных сдаваться в плен. Об этом информирует телеканал «360».
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