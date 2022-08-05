СКР оценит русофобские высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой

С подобными призывами в марте выступал телеведущий Фахрудин Шарафмал. В эфире телеканала он призывал украинцев массово убивать граждан РФ.

«По поручению главы ведомства в рамках расследования уголовного дела следователи СК России изучат данные высказывания, по результатам анализа будет дана уголовно-правовая оценка действиям украинской телеведущей», – сообщает СКР.

По данным Следственного Комитета, Соколова заявляла в эфире телеканала NTA о необходимости убивать русских по национальному признаку.

Следователи оценят высказывания украинской телеведущей Янины Соколовой, призывавшей убивать русских. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.