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    СКР может возбудить еще одно дело против украинского экс-депутата Надежды Савченко

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    СКР может возбудить еще одно дело против украинского экс-депутата Надежды Савченко

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    sledcom.ru/Следственный комитет Российской Федерации

    Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил провести расследование в отношении ранее осужденной в России гражданки Украины Надежды Савченко. Экс-депутата заподозрили в причастности к убийству мирного жителя Донбасса в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

    «Председатель СК поручил подчиненным проверить озвученную в СМИ информацию о причастности Н. Савченко к убийству мирного жителя», — говорится в сообщении.

    На данный момент правоохранители организовали проверку. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

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