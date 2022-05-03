СКР может возбудить еще одно дело против украинского экс-депутата Надежды Савченко

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил провести расследование в отношении ранее осужденной в России гражданки Украины Надежды Савченко. Экс-депутата заподозрили в причастности к убийству мирного жителя Донбасса в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства.