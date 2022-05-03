СКР может возбудить еще одно дело против украинского экс-депутата Надежды Савченко

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Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил провести расследование в отношении ранее осужденной в России гражданки Украины Надежды Савченко. Экс-депутата заподозрили в причастности к убийству мирного жителя Донбасса в 2014 году, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК поручил подчиненным проверить озвученную в СМИ информацию о причастности Н. Савченко к убийству мирного жителя», — говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители организовали проверку. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.
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