Сковорода из нержавеющей стали: зачем нужна и как использовать

В последнее время сковорода из нержавеющей стали теряет свою популярность, ведь в ней еда пригорает, поэтому многие хозяйки отдают предпочтение антипригарным сковородкам. Но такое состояние вещей не совсем справедливо, ведь нержавеющая сталь имеет множество преимуществ.

О них вы узнаете из нашей статьи. А также о том, как извлечь максимальную пользу из этой посуды. Если учитывать все нюансы использования, вы поймете, что в хозяйстве это просто незаменимая вещь.

Как использовать сковороду из нержавейки

Долговечные и крепкие сковородки из нержавеющей стали выдерживают даже неблагоприятные условия эксплуатации. Во-первых, нержавейка не вступает в химические реакции с продуктами, поэтому полностью экологична.

Во-вторых, именно на такой сковороде проще получить румяную корочку, чем на антипригарной. Нужно только, чтобы ваша сковорода из нержавеющей стали правильно эксплуатировалась и получала нужный уход.

Сегодня мы научим вас, как пользоваться сковородкой из нержавейки, чтобы она хорошо вам послужила.

Выбор правильной сковородки

Внимательно посмотрите, нет ли на поверхности механических повреждений.

Проверьте, хорошо ли крепятся все детали.

Обратите внимание на марку стали. Наиболее качественной считается марка 304. Это сплав хрома и никеля, которые обеспечивают устойчивость к коррозии.

Если дно у сковороды многослойное, оно обеспечит равномерный прогрев поверхности. Это решит проблему пригорания.

Ручки изделия должны быть покрыты пластиком или деревом, иначе нагревания не избежать и есть риск обжечься.

Первое использование

Сковороду из нержавейки не нужно закалять солью, как, например, чугунную. Просто тщательное вымойте ее, прогрейте с небольшим количеством масла на среднем огне. После этого масло слейте в канализацию, а сковороду вытрите полотенцем.

Предотвратите пригорание

Используйте трюк с горячей сковородой и холодным маслом. Хорошо разогрейте сковородку, а масло добавьте непосредственно перед тем, как класть еду.

Следите за температурой. Слишком высокая температура жарки может спровоцировать пригорание.

Не кидайте в сковородку слишком холодные продукты. Лучше, если они будут комнатной температуры.

Правильный режим мытья

Мыть сковородку из нержавейки нельзя в разогретом состоянии. Лучше подождать, пока она остынет.

Не используйте металлические скребки и моющие средства с абразивными частицами.

Избегайте слишком частого использования посудомоечной машины.

Чистую сковороду нужно насухо вытереть кухонным полотенцем.

Если вы последуете нашим советам, сковорода из нержавейки станет отличным помощником на вашей кухне и прослужит долгие годы, помогая в приготовлении кулинарных шедевров.

