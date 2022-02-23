Сковорода из нержавеющей стали: зачем нужна и как использовать

В последнее время сковорода из нержавеющей стали теряет свою популярность, ведь в ней еда пригорает, поэтому многие хозяйки отдают предпочтение антипригарным сковородкам. Но такое состояние вещей не совсем справедливо, ведь нержавеющая сталь имеет множество преимуществ.
О них вы узнаете из нашей статьи. А также о том, как извлечь максимальную пользу из этой посуды. Если учитывать все нюансы использования, вы поймете, что в хозяйстве это просто незаменимая вещь.
Как использовать сковороду из нержавейки
Долговечные и крепкие сковородки из нержавеющей стали выдерживают даже неблагоприятные условия эксплуатации. Во-первых, нержавейка не вступает в химические реакции с продуктами, поэтому полностью экологична.
Во-вторых, именно на такой сковороде проще получить румяную корочку, чем на антипригарной. Нужно только, чтобы ваша сковорода из нержавеющей стали правильно эксплуатировалась и получала нужный уход.
Сегодня мы научим вас, как пользоваться сковородкой из нержавейки, чтобы она хорошо вам послужила.
Выбор правильной сковородки
- Внимательно посмотрите, нет ли на поверхности механических повреждений.
- Проверьте, хорошо ли крепятся все детали.
- Обратите внимание на марку стали. Наиболее качественной считается марка 304. Это сплав хрома и никеля, которые обеспечивают устойчивость к коррозии.
- Если дно у сковороды многослойное, оно обеспечит равномерный прогрев поверхности. Это решит проблему пригорания.
- Ручки изделия должны быть покрыты пластиком или деревом, иначе нагревания не избежать и есть риск обжечься.
Первое использование
Сковороду из нержавейки не нужно закалять солью, как, например, чугунную. Просто тщательное вымойте ее, прогрейте с небольшим количеством масла на среднем огне. После этого масло слейте в канализацию, а сковороду вытрите полотенцем.
Предотвратите пригорание
- Используйте трюк с горячей сковородой и холодным маслом. Хорошо разогрейте сковородку, а масло добавьте непосредственно перед тем, как класть еду.
- Следите за температурой. Слишком высокая температура жарки может спровоцировать пригорание.
- Не кидайте в сковородку слишком холодные продукты. Лучше, если они будут комнатной температуры.
Правильный режим мытья
- Мыть сковородку из нержавейки нельзя в разогретом состоянии. Лучше подождать, пока она остынет.
- Не используйте металлические скребки и моющие средства с абразивными частицами.
- Избегайте слишком частого использования посудомоечной машины.
- Чистую сковороду нужно насухо вытереть кухонным полотенцем.
Если вы последуете нашим советам, сковорода из нержавейки станет отличным помощником на вашей кухне и прослужит долгие годы, помогая в приготовлении кулинарных шедевров.
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